Москва, , 11:32 — REGNUM Персональные данные сторонников осуждённого блогера Алексея Навального оказались в распоряжении неизвестных после утечки. Об этом говорится в сообщении телеканала «Дождь».

Ранее стало известно об утечке базы данных с электронными адресами пользователей, которые зарегистрировались для участия в акции в поддержку блогера. При этом один из соратников Навального Иван Жданов заверил, что «слитая» информация не содержит имён или каких-то иных подробностей о людях.

Теперь же слова Жданова поставлены под сомнение. Дело в том, что потенциальные участники митинга получили письмо от тех, кто завладел базой данных. В этом письме есть их имена и фамилии, дата рождения и адрес регистрации.

«Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», — говорится в письме, которые также получил корреспондент «Дождя».

По словам другого соратника Навального Леонида Волкова, к утечке причастен бывший сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом). Этот человек уволился, но сохранил доступ к логам почты.

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