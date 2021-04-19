Душанбе, , 11:22 — REGNUM Аппарат президента Таджикистана направил в МВД, министерство обороны и генпрокуратуру обращение о насильственном призыве граждан в ряды вооруженных сил республики, сообщает агентство «Азия-плюс».

"Просим по результатам письменно уведомить аппарат и авторов обращения», — говорится в документе, подписанном первым заместителем главы аппарат Фирдавса Хаётзода.

Издание отмечает, что в обращении речь идет об «облавах» на граждан Таджикистана призывного возраста. Авторы обращения заявили, что юристы квалифицируют подобные действия, как похищение людей.

Составители документа обратили внимание, что за несколько дней в социальных сетях появилось множество видеороликов, на которых показано жестокое задержание молодых людей для призыва в армию.

Напомним, весенний призыв в ряды вооруженных сил Таджикистана начался 1 апреля 2021 года и продлится до 1 июня. За первые семь дней план по призыву был выполнен на 56%.

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