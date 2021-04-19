Кызыл, , 11:22 — REGNUM В 2021 году в Туве предусмотрено расселение почти 2,5 тыс. кв. метров или 49 семей в Кызыле и посёлке Хову-Аксу Чеди-Хольского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Готовность дома в столице республики составляет 80%. В настоящее время выполняют внутренние отделочные работы, работы по разводке внутренних систем. Объект в посёлке готов пока лишь на 10% — залиты фундаментные подушки, возводятся стены цокольного этажа.

«По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрено расселение 83,47 тыс. кв. метров или 6 383 человек, 2 235 семей. На данный момент расселено 4 820 человек или 1 653 семей, что составляет 74%», — добавили в правительстве.

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