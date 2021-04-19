Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Американская фирма Traxxas создала небольшую радиоуправляемую копию модели Corvette C8. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале компании.

Модель получила водонепроницаемую электронику, а также маслонаполненные амортизаторы и герметичные дифференциалы. Копия Corvette C8 собрана на новом фирменном шасси Traxxas 4-Tec 3.0. Chevrolet Corvette C8 станет первым игрушечным авто, которое будет построено на этом шасси.

Реалистичность модели достигнута благодаря применению новой системы крепления, которая не имеет зажимов снаружи.

В движение машину приводит воссозданный 6,2-литровый мотор V8 Corvette. Колеса модели также являются точной уменьшенной копией стандартного набора 19-дюймовых пятиспицевых дисков Corvette. У авто реалистичные и функционирующие фары и стоп-сигналы.

Ранее в американском штате Аризона фотошпионам удалось заснять испытания закамуфлированного прототипа спортивного купе Chevrolet Corvette C8 в версии Z06. В качестве силового агрегата у модели 650-сильный мотор DOHC V8 объёмом 5,5 литра.

Читайте также: В США на аукционе продали Chevrolet Corvette 1959 года