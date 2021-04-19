Москва, 19 апреля 2021, 11:20 — REGNUM Данные Росстата, который заявил о снижении бедности в России, не соответствует действительности. Об этом заявил российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска.
Предприниматель уверен, что число российский граждан, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, в реальности почти в 4,5 раза больше.
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По его словам, за последние годы Росстат «научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью».
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доля населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1% с 12,3% годом ранее. Так, предварительная оценка прошедший год показывает, что число малоимущих составило 17,8 миллиона человек — это на 300 тысяч человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год.
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В IV квартале 2020 года, согласно данным Росстата, доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,5 миллиона человек, или 9,2% населения страны, сто соответствует показателю IV квартала 2019 года.