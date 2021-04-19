Москва, , 11:20 — REGNUM Данные Росстата, который заявил о снижении бедности в России, не соответствует действительности. Об этом заявил российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска.

Предприниматель уверен, что число российский граждан, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, в реальности почти в 4,5 раза больше.

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«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

По его словам, за последние годы Росстат «научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью».

«Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», — посетовал бизнесмен.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доля населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1% с 12,3% годом ранее. Так, предварительная оценка прошедший год показывает, что число малоимущих составило 17,8 миллиона человек — это на 300 тысяч человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год.

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В IV квартале 2020 года, согласно данным Росстата, доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,5 миллиона человек, или 9,2% населения страны, сто соответствует показателю IV квартала 2019 года.