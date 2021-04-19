Ярославль, 19 апреля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Ярославский губернатор внес в областную думу законопроект, корректирующий бюджет региона в 2021 году, в частности деньги выделаются на расселение аварийного дома на Батова и ремонт Добрынинского путепровода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой текст законопроекта.

Yarnews.net Добрынинский путепровод

Ярославская область получит из федерального бюджета 472,8 миллиона рублей безвозмездных поступлений, из них 211,7 миллиона пойдет на выплаты жителям дома на Батова, 5 корпус 2, потерявшим жилье из-за взрыва бытового газа, еще 156,9 миллиона выделено на приобретение лекарственных препаратов для больных коронавирусной инфекцией. 50 миллионов рублей планируется потратить на приобретение вакцин.

Областные власти предполагают израсходовать 90 миллионов рублей на ремонт Добрынинского путепровода. Именно такой объем расходов дополнительно заложен при корректировке бюджета области. Как ранее сообщало ИА REGNUM работы на путепроводе не были закончены в 2020 году из-за ошибок в проектировании, по данному факту возбуждено уголовно дело. В марте на завершение ремонта было выделено 219 миллионов из бюджета Ярославля, при этом мэр города Владимир Волков сообщал депутатам, что деньги будут компенсированы из областной казны.

Для участия ярославской делегации в «Петербургском международном экономическом форуме» выделяется 16 миллионов рублей, на миллион меньше стоит организация дополнительных мест в детских садах поселка Кузнечиха Ярославского района и на улице Губкина в Ярославле.