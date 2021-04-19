Чебоксары, , 11:19 — REGNUM В Чувашии к вакцинации против COVID-19 приступили свыше 55 тысяч жителей республики, из них более 34 тысяч человек закончили полностью вакцинацию двумя компонентами. Такая информация прозвучала 16 апреля на заседании регионального оеративного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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При этом отмечалось, что необходимо наращивать темпы вакцинации. Для этого нужно открывать новые прививочные пункты, либо увеличить пропускную способность действующих пунктов. Сегодня в Чувашии работают 50 пунктов вакцинации, шесть мобильных прививочных пунктов и 10 мобильных прививочных бригад. Также будет продолжена вакцинация в торговом центре «Каскад».

По данным Росстата, на 1 января 2021 года численность населения Чувашии составляет 1 208 806 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ЧувашииОлег Николаевпризвал усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, увеличить объемы тестирования и обследований приезжих граждан. Он отметил, что в прошлом году именно в весенний период случилась вспышка заболеваемости.

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