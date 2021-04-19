Москва, , 11:19 — REGNUM За истекшие сутки на территории России обнаружено 8589 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 19 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в первой пятёрке Ростовская и Нижегородская области.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 346 человек, полностью выздоровели 6818 ковид-пациентов.

С начала пандемии в стране, как рассказали в штабе, выявили 4 710 690 случаев заражения коронавирусом. Умерли от ковида 105 928 человек, выздоровели и были выписаны более 4,33 млн человек.