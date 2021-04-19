Брюссель, , 11:26 — REGNUM В отношениях между Европейским союзом и Россией продолжается рост напряженности. Об этом 19 апреля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в видеообращении перед видеоконференцией глав МИД стран-участниц ЕС.

«Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах», — сказал он.

Кроме того, Боррель уточнил, что в ходе данной видеоконференции главы МИД стран Евросоюза проведут обсуждение высылки российских дипломатов из Чехии и ситуацию на границе РФ и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация, сложившаяся на российско-украинской границе, по мнению Европейского союза, продолжает быть крайне опасной, и поэтому Брюссель призывает Россию отвести свои войска от границы.