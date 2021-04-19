Барнаул, , 11:16 — REGNUM То, что Москва в 2020 году заняла первое место среди регионов России по социально-экономическому и экономическому развитию, свидетельствует о всё более усиливающемся разрыв между крупными городами и «провинцией». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

Комментируя обнародованный «Известиями» интегральный рейтинг, составленный Фондом развития гражданского общества на основании данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС, он пояснил:

«Самое неприятное, что этот разрыв между крупными городами и «провинцией» с каждым годом лишь усиливается. Это означает, что сами регионы проблему диспаритета между «бедными» и «богатыми» никогда не решат, а меры, предпринимаемые федеральной властью, недостаточны.

Выход из ситуации один и его давно предлагает «Справедливая Россия» — за счёт перераспределения доходов от продажи сырья (в первую очередь, углеводородов надо увеличить финансовую помощь отстающим регионам, а также расходы федерального бюджета по ряду социальных программ, в том числе ввести безусловный базовый доход для малоимущих граждан, большинство из которых как раз живут в депрессивных регионах.

Уверен, что эти реализация этих мер будут способствовать реальному снижению разрыва между бедными и богатыми субъектами Федерации, а также повышению благосостояния жителей всей России, а не только Москвы, Санкт-Петербурга и нефте‑ и газодобывающих регионов».

Как сообщало ИА REGNUM, Москва возглавила рейтинг 25 регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию по итогам 2020 года. Далее следуют: Тюменская, Ленинградская области, ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.