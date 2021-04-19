Москва, , 11:16 — REGNUM Сотрудники ФСБ выявили в 21 регионе России 55 подпольных оружейников, сообщили 19 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Отмечается, что в результате спецоперации было изъято 222 единицы огнестрельного оружия, в том числе три пулемета, шесть автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, более 100 винтовок, карабинов и ружей, 57 ручных гранат, две мины, 7,5 кг взрывчатых веществ и 57 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, подчеркнули в Федеральной службе безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта сотрудники ФСБ задержали в 28 российских регионах свыше 70 подпольных оружейников и ликвидировали 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В данных мастерских была изъята 251 единица огнестрельного оружия, 80 кг взрывчатки, девять ручных гранат, свыше 25 тыс. патронов различного калибра и 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

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