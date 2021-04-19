Ульяновск, , 11:21 — REGNUM В Ульяновской области спасательные службы только за минувший день выезжали 97 раз на тушение сухой травы и четырех лесных пожаров. Об этом 19 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Травяной пожар Mchs.rk.gov.ru

Ситуацию усугубляет установившаяся на территории области сухая и жаркая погода с порывами ветра. В связи с этим резко возрастает опасность возникновения природных и техногенных пожаров.

Общая площадь пожаров за минувший день составила более 68,9 гектаров. Было зарегистрировано 33 термоточки, из которых подтвердилось 31 возгорание.

Помимо травяных пожаров экстренным службам пришлось ликвидировать четыре лесных низовых пожара общей площадью 17,4 гектаров.

Осадки в регионе, по прогнозам метеослужб, ожидаются не раньше среды, 21 апреля. Температура воздуха по ночам в области опускается до 0 градусов, а днем — от +10 до + 15 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 90 лесных пожаров на общей площади 3168 га. На 19 апреля в России насчитывается 20 лесных пожаров на общей площади 510 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

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