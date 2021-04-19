Киев, 19 апреля 2021, 11:20 — REGNUM России не удастся застать Украину врасплох, как в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля в комментарии «РБК-Украина».
По его словам, Украина стала заручаться международной поддержкой, как только стало известно о перемещениях российских войск вблизи украинской границы.
Кулеба также уверен, что информация о подготовке наступления ВСУ в Донбассе является «пропагандой Кремля», в которую якобы никто не поверил.
Напомним, с 2014 года власти Украины непрерывно твердят о некой «российской агрессии», которая внезапно произошла после госпереворота в Киеве. Таким образом они отрицают гражданский характер конфликта в Донбассе и пытаются представить Россию его участницей, несмотря на отсутствие доказательств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о возможном «пасхальном» обмене пленными между Украиной и республиками Донбасса.
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