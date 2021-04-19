Киев, , 11:20 — REGNUM России не удастся застать Украину врасплох, как в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля в комментарии «РБК-Украина».

"Опыт 2014 года научил нескольким простым истинам. Первая: от России можно ожидать всего, что угодно. Вторая: прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили», — сказал он.

По его словам, Украина стала заручаться международной поддержкой, как только стало известно о перемещениях российских войск вблизи украинской границы.

Кулеба также уверен, что информация о подготовке наступления ВСУ в Донбассе является «пропагандой Кремля», в которую якобы никто не поверил.

Напомним, с 2014 года власти Украины непрерывно твердят о некой «российской агрессии», которая внезапно произошла после госпереворота в Киеве. Таким образом они отрицают гражданский характер конфликта в Донбассе и пытаются представить Россию его участницей, несмотря на отсутствие доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о возможном «пасхальном» обмене пленными между Украиной и республиками Донбасса.

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