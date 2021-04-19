Москва, , 11:15 — REGNUM На всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны», который проводит фонд Оксаны Федоровой, в этом году поступило рекордное количество заявок — 19 175. Как отмечают организаторы, это больше, чем за все предыдущие три года, вместе взятые. Больше половины заявок поданы в номинации «Рисунок» — 10 363. В номинации «Оригинальный жанр» — 2 495, «Поэзия» — 2 314, «Видеоролик» — 1 783, «Вокал» — 1 758, «Танец» — 462. Все члены жюри отметили высокий уровень работ — дети подошли к конкурсу с душой и фантазией. Соорганизаторами конкурса в этом году выступили Музей Победы, Почта России, Российская государственная детская библиотека и компания «Киноцентр».

Место Тананыкина Надежда 15 лет Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны»

Впервые за все время проведения конкурса в нем приняли участие абсолютно все регионы России, многие дети прислали работы на своем родном языке (с переводом на русский). Очень много работ из Республики Дагестан, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии-Алании, Якутии, Калмыкии, Ингушетии, Татарстана, Карелии, Крыма, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Алтая, Хакасии. В 2021 году конкурс приобрел международный формат — в оргкомитет поступили творческие работы из Казахстана, Белоруссии, ЛНР и ДНР, Италии (Рим), Израиля (Хайфа), Нидерландов (Апельдорн) и Приднестровья (Тирасполь).

Например, Арина из Израиля приняла участие в номинации «Вокал» и выбрала для конкурса легендарную Катюшу. А восьмилетний Кристиан из Рима (Италия), узнав о конкурсе от руководителя русской школы, прислал на суд жюри рисунок и сопроводил его рассказом о своём прадедушке, Артемии Львовиче Луковском, который был командиром эвакуационного госпиталя. «Кто-то должен быть рядом с человеком, когда ему больно и страшно, и защитить его, если немцы нападут в атаку!», — написал Кристиан в сопроводительном письме к рисунку.

Место Верин Роман 9 лет Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны»

Из более чем 19 тысяч работ в 6 номинациях выбраны 50 победителей и еще 98 работ отмечены спецпризами от организаторов и членов жюри.

Победители в номинации «Рисунок».

Возрастная категория 6−10 лет:

1 место: Капитолина Скиба (пгт. Прохоровка, Белгородская обл.);

2 место: Роман Верин (г. Трехгорный, Челябинская обл.);

3 место: Дарья Борисова (г. Иваново);

возрастная категория 11−13 лет:

1 место: Сергей Матвеев (пос. Новоселки, Тверская обл.);

2 место: Анастасия Мишанова (г. Нижний Новгород);

3 место: Елисей Контарев (г. Копейск, Челябинская область);

возрастная категория 14 — 17 лет:

1 место: Надежда Тананыкина (п. Зверосовхоз, Мурманская область);

2 место: Дарья Куприна (с. Тоцкое, Оренбургская обл.);

3 место: Ольга Левина (г. Шадринск, Курганская обл.);

Спецприз от Почты России: Александра Грач (г. Москва).

Все 10 лучших работ будут отпечатаны Почтой России в качестве коллекционных почтовых открыток тиражом 2 тысячи экземпляров и представлены на церемонии награждения победителей 25 апреля 2021 года в Музее космонавтики.

Место Борисова Дарья 6 лет Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны»

Номинация «Поэзия».

Возрастная категория 6 — 10 лет:

1 место: Ксения Козловцева (станица Алексеевская, Волгоградская обл.) ;

2 место: Дамир Айсин (г. Пенза);

3 место: Андрей Храмов (г. Бор, Нижегородская обл.);

возрастная категория 11−13 лет:

1 место: Диана Касаткина (г. Ковров, Владимирская обл.);

2 место: Ксения Гаврилова (г. Владимир);

3 место: Анастасия Смирнова (Джанкойский район, Республика Крым РФ);

возрастная категория 14 — 17 лет:

1 место: Виктор Неведров (с. Великовечное, Краснодарский край);

2 место: Мария Скорнякова (Белгородская обл.);

3 место: Иван Алфёров (Самарская обл.).

Номинация «Видеоролик»:

1 место:

Вероника Слетова (г. Скопин, Рязанская обл.),

Илья Гузаев (пгт. Печенга, Мурманская обл.),

Артём Гусаров (г. Бузулук, Оренбургская область),

2 место:

Александр Корепанов (Удмуртская Республика),

Медиацентр «116 NEWS» (г. Санкт-Петербург),

«Поколение Альфа» (г. Георгиевск, Ставропольский край),

3 место:

Иван Марин, Полина Данишкина, Анастасия Разуваева (г. Пенза),

Александр Зайцев (г. Севастополь, Республика Крым),

Александр Шлапак (г. Санкт-Петербург).

Спецприз Почта России Грач Александра 17 лет Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны»

Номинация «Вокал»:

1 место:

Риана Исрафилова (г. Кимры, Тверская область);

Екатерина Филатова (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл);

2 место: Сергей Власенко (г. Лермонтов, Ставропольский край);

3 место:

Александра Попова (г.о. Балашиха, Московская обл.);

Полина Ивлева (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл).

Номинация «Танец»:

1 место:

Хореографический ансамбль «Смайл» (г. Санкт-Петербург);

Светлана Кирилюк (г. Иваново);

Театр танца «Галатея» (г. Севастополь, Республика Крым);

2 место:

Народный хореографический коллектив «Эллипс» (с. Грачевка, Ставропольский край) ;

Коллектив «Молодежные ритмы» (г. Губкин, Белгородская обл.);

Полина Гутт (г. Симферополь, Республика Крым);

3 место:

Театральное отделение «Фантазия» (п. Хандыга, Республика Саха Якутия);

Танцевально-хореографическая студия «Радость» (г. Донской, Тульская обл.);

Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Яз» (г. Набережные Челны).

Номинация «Оригинальный жанр»:

1 место:

Театр теней (г. Нижневартовск, Тюменская обл.);

Театральная студия «Зазеркалье», (п. Тульский, Республика Адыгея);

ГПОУ ТО «АМТ», (г. Алексин, Тульская обл.);

2 место:

Феликс Викулов, Дмитрий Бобров, Арсений Лаптев, Илья Демченко (г. Санкт-Петербург);

Александр Титов (г. Королёв, Московская обл.);

МОУ Школа №2 (р.п. Новые Бурасы, Саратовская обл.);

3 место:

Даян Ильин (г. Буинск);

Ангелина Логунова, Андрей Беляев (с. Усть-Лыжа);

Виктория Пучкина, Вячеслав Суровягин, Георгий Егошин, Арсений Кудряшов, Лия Лагун (г. Москва, Зеленоград).

Церемония награждения победителей состоится 25 апреля в Музее космонавтики в Москве. В мероприятии примут участие члены жюри конкурса, почетные гости, артисты и общественные деятели, а также ветераны Великой Отечественной войны.