Объявлены итоги всероссийского конкурса «Мои герои большой войны»
Москва, 19 апреля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. На всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны», который проводит фонд Оксаны Федоровой, в этом году поступило рекордное количество заявок — 19 175. Как отмечают организаторы, это больше, чем за все предыдущие три года, вместе взятые. Больше половины заявок поданы в номинации «Рисунок» — 10 363. В номинации «Оригинальный жанр» — 2 495, «Поэзия» — 2 314, «Видеоролик» — 1 783, «Вокал» — 1 758, «Танец» — 462. Все члены жюри отметили высокий уровень работ — дети подошли к конкурсу с душой и фантазией. Соорганизаторами конкурса в этом году выступили Музей Победы, Почта России, Российская государственная детская библиотека и компания «Киноцентр».
Впервые за все время проведения конкурса в нем приняли участие абсолютно все регионы России, многие дети прислали работы на своем родном языке (с переводом на русский). Очень много работ из Республики Дагестан, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии-Алании, Якутии, Калмыкии, Ингушетии, Татарстана, Карелии, Крыма, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Алтая, Хакасии. В 2021 году конкурс приобрел международный формат — в оргкомитет поступили творческие работы из Казахстана, Белоруссии, ЛНР и ДНР, Италии (Рим), Израиля (Хайфа), Нидерландов (Апельдорн) и Приднестровья (Тирасполь).
Например, Арина из Израиля приняла участие в номинации «Вокал» и выбрала для конкурса легендарную Катюшу. А восьмилетний Кристиан из Рима (Италия), узнав о конкурсе от руководителя русской школы, прислал на суд жюри рисунок и сопроводил его рассказом о своём прадедушке, Артемии Львовиче Луковском, который был командиром эвакуационного госпиталя. «Кто-то должен быть рядом с человеком, когда ему больно и страшно, и защитить его, если немцы нападут в атаку!», — написал Кристиан в сопроводительном письме к рисунку.
Из более чем 19 тысяч работ в 6 номинациях выбраны 50 победителей и еще 98 работ отмечены спецпризами от организаторов и членов жюри.
Победители в номинации «Рисунок».
Возрастная категория 6−10 лет:
1 место: Капитолина Скиба (пгт. Прохоровка, Белгородская обл.);
2 место: Роман Верин (г. Трехгорный, Челябинская обл.);
3 место: Дарья Борисова (г. Иваново);
возрастная категория 11−13 лет:
1 место: Сергей Матвеев (пос. Новоселки, Тверская обл.);
2 место: Анастасия Мишанова (г. Нижний Новгород);
3 место: Елисей Контарев (г. Копейск, Челябинская область);
возрастная категория 14 — 17 лет:
1 место: Надежда Тананыкина (п. Зверосовхоз, Мурманская область);
2 место: Дарья Куприна (с. Тоцкое, Оренбургская обл.);
3 место: Ольга Левина (г. Шадринск, Курганская обл.);
Спецприз от Почты России: Александра Грач (г. Москва).
Все 10 лучших работ будут отпечатаны Почтой России в качестве коллекционных почтовых открыток тиражом 2 тысячи экземпляров и представлены на церемонии награждения победителей 25 апреля 2021 года в Музее космонавтики.
Номинация «Поэзия».
Возрастная категория 6 — 10 лет:
1 место: Ксения Козловцева (станица Алексеевская, Волгоградская обл.) ;
2 место: Дамир Айсин (г. Пенза);
3 место: Андрей Храмов (г. Бор, Нижегородская обл.);
возрастная категория 11−13 лет:
1 место: Диана Касаткина (г. Ковров, Владимирская обл.);
2 место: Ксения Гаврилова (г. Владимир);
3 место: Анастасия Смирнова (Джанкойский район, Республика Крым РФ);
возрастная категория 14 — 17 лет:
1 место: Виктор Неведров (с. Великовечное, Краснодарский край);
2 место: Мария Скорнякова (Белгородская обл.);
3 место: Иван Алфёров (Самарская обл.).
Номинация «Видеоролик»:
1 место:
- Вероника Слетова (г. Скопин, Рязанская обл.),
- Илья Гузаев (пгт. Печенга, Мурманская обл.),
- Артём Гусаров (г. Бузулук, Оренбургская область),
2 место:
- Александр Корепанов (Удмуртская Республика),
- Медиацентр «116 NEWS» (г. Санкт-Петербург),
- «Поколение Альфа» (г. Георгиевск, Ставропольский край),
3 место:
- Иван Марин, Полина Данишкина, Анастасия Разуваева (г. Пенза),
- Александр Зайцев (г. Севастополь, Республика Крым),
- Александр Шлапак (г. Санкт-Петербург).
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Номинация «Вокал»:
1 место:
- Риана Исрафилова (г. Кимры, Тверская область);
- Екатерина Филатова (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл);
2 место: Сергей Власенко (г. Лермонтов, Ставропольский край);
3 место:
- Александра Попова (г.о. Балашиха, Московская обл.);
- Полина Ивлева (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл).
Номинация «Танец»:
1 место:
- Хореографический ансамбль «Смайл» (г. Санкт-Петербург);
- Светлана Кирилюк (г. Иваново);
- Театр танца «Галатея» (г. Севастополь, Республика Крым);
2 место:
- Народный хореографический коллектив «Эллипс» (с. Грачевка, Ставропольский край) ;
- Коллектив «Молодежные ритмы» (г. Губкин, Белгородская обл.);
- Полина Гутт (г. Симферополь, Республика Крым);
3 место:
- Театральное отделение «Фантазия» (п. Хандыга, Республика Саха Якутия);
- Танцевально-хореографическая студия «Радость» (г. Донской, Тульская обл.);
- Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Яз» (г. Набережные Челны).
Номинация «Оригинальный жанр»:
1 место:
- Театр теней (г. Нижневартовск, Тюменская обл.);
- Театральная студия «Зазеркалье», (п. Тульский, Республика Адыгея);
- ГПОУ ТО «АМТ», (г. Алексин, Тульская обл.);
2 место:
- Феликс Викулов, Дмитрий Бобров, Арсений Лаптев, Илья Демченко (г. Санкт-Петербург);
- Александр Титов (г. Королёв, Московская обл.);
- МОУ Школа №2 (р.п. Новые Бурасы, Саратовская обл.);
3 место:
- Даян Ильин (г. Буинск);
- Ангелина Логунова, Андрей Беляев (с. Усть-Лыжа);
- Виктория Пучкина, Вячеслав Суровягин, Георгий Егошин, Арсений Кудряшов, Лия Лагун (г. Москва, Зеленоград).
Церемония награждения победителей состоится 25 апреля в Музее космонавтики в Москве. В мероприятии примут участие члены жюри конкурса, почетные гости, артисты и общественные деятели, а также ветераны Великой Отечественной войны.