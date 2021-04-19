Москва, , 11:15 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 8589 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 710 690.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 346 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 105 928.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 33 598 человек вылечились от нового заболевания, 6818 из которых — за прошедшие сутки.

Отметим, сутками ранее в России был выявлено 8632 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.