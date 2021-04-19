Лос-Анджелес, США, , 11:13 — REGNUM Шоураннер сериала Gotham PD («Полиция Готэма») Джо Бартон заявил, что его проект будет значительно отличаться от телесериала «Готэм». Об этом сообщил портал ComicBook.

https://twitter.com/artjagman/status/1383092774938017792

В Twitter шоураннера спросили, насколько сильно «Полиция Готэма» будет отличаться от «Готэма». Режиссёр лаконично ответил: «Очень сильно».

Напомним, сериал «Полиция Готэма» будет выходить на сервисе HBO Max. Его события будут разворачиваться в той же вымышленной вселенной, что и у фильма «Бэтмен» от Мэтта Ривза.

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