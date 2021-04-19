Новочеркасск, Ростовская область, , 11:13 — REGNUM Ростовская прокуратура подключилась к работе, направленной на установление всех обстоятельств смертельного ДТП в Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В частности, будет проведена «проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) несовершеннолетнего», который находился за рулём Hyundai Solaris в ночь на 18 апреля.

ИА REGNUM сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование причин аварии в Новочеркасске, в результате которой погибли пятеро подростков. Ещё один несовершеннолетний получил тяжёлые травмы и находится в реанимации.

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