Москва, , 11:13 — REGNUM Представители Российского фонда прямых инвестиций договорились с одним из подразделений ведущей китайской биофармкомпании о производстве более 100 млн доз вакцины «Спутник V» в год. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Вакцина «Спутник V»

«РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. (подразделение Hualan Biological Engineering Inc., одной из ведущих биофармацевтических компаний и крупнейшего производителя вакцины от гриппа в Китае) объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 миллионов доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что данный объём вакцин позволяет привить более 50 млн человек.