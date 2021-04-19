Калуга, , 11:43 — REGNUM Калужские предприятия торговли стали участниками национального проекта «Производительность труда», сообщили 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Изменения в нацпроекте Admoblkaluga.ru

В Калужской области оператором нацпроекта «Производительность труда» является Региональный центр компетенций (РЦК), работающий на базе областного Агентства развития бизнеса. В национальный проект «Производительность труда» регион вступил в 2018 году. В 2019 году о готовности провести производственные преобразования заявили 30 организаций. Сегодня с Миэкономразвитием подписано 55 соглашений о сотрудничестве.

«Участие в национальном проекте. «Производительность труда» открывает нашим предприятиям большие возможности для развития, — считает губернатор Владислав Шапша. — Бережливое производство уже стало нормой во всем мире. Имидж компании, применяющей эффективные инструменты управления, отражается на ее конкурентоспособности. Кроме этого, предприятия получили возможности бесплатного консалтинга и обучения у лучших экспертов. Методикам бережливого производства обучено почти 900 сотрудников компаний-участников нацпроекта в калужском регионе».

Ранее решение о том, что предприятия торговли могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда», было принято проектным комитетом нацпроекта во главе с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым. По мнению экспертов, торговля, с экономической точки зрения, представляет большой интерес. Из 20 тысяч российских средних и крупных компаний почти половина занимается ритейлом. В результате включения торговли в нацпроект, его экспертиза расширится от производителя до потребителя. Кроме того, одна из ключевых проблем отрасли — высокая торговая надбавка, которая может достигать 20−50%. Все это следствие неправильной логистики, неумения работать с запасами, оборотными средствами и т.д. В этой связи инструменты бережливого производства универсальны и хорошо применимы в том числе и в торговле.

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