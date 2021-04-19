Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 11:12 — REGNUM Министр здравоохранения Пуэрто-Рико Карлос Мелладо Лопес призвал население Пуэрто-Рико проявлять осмотрительность и избегать дальнейшего распространения инфекции COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Отмечается, что положительные результаты тестов на коронавирус в этой стране достигли 13,8%, что ставит карибский остров на высокий уровень передачи инфекции в течение последних семи дней.

Лопес также заявил, что власти увеличат количество тестов по всему острову, чтобы идентифицировать носителя и иметь возможность получить обновленную эпидемиологическую рентгенограмму, но самое главное, чтобы граждане помогли остановить пандемию.