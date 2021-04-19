Абакан, , 11:12 — REGNUM По состоянию на 19 апреля в Хакасии прививки от COVID-19 сделали 35 193 человека. Обе дозы вакцины получили 20 378 человек, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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По данным республиканского минздрава, ежедневно в среднем в Хакасии прививаются 1200 человек. Цель — довести этот показатель до 1500 человек в сутки.

В целом, на сегодняшний день в регионе привито 14,5% от подлежащих вакцинации, что соответствует среднему значению по стране, уточняют власти Хакасии.

По информации профильного министерства, для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 247 тысяч человек — 60% взрослого населения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии на сегодняшний день выявлено 22 138 носителей коронавируса, выздоровели 21 383 человека.

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