Уфа, , 11:14 — REGNUM 695 пожаров произошло за минувшую неделю в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщил руководитель государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве республики.

По его словам, в этих пожарах было спасено 48 человек, а девять человек погибли. В этот период зарегистрированы первые девять лесных пожаров: огонь прошелся по площади около 16 га. При этом в настоящее время в республике нет действующих лесных пожаров.

Гумеров также отметил, что за минувшие семь дней в регионе произошло 255 случаев загорания сухой травы.

Согласно данным пресс-службы министерства лесного хозяйства региона, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрированы четыре лесных пожара: огонь прошелся по площади 7,9 га. Первый пожар произошел в Ильчигуловском участковом лесничестве (его площадь составила 2,4 га), второй пожар произошел в этом же участковом лесничестве (огонь прошелся по площади 1,2 га). Третий пожар был зарегистрирован на территории Ургунского участкового лесничества (его площадь составила 3 га). Четвертый пожар тушили в Кугарчинском лесничестве на площади 1,3 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 15 апреля в лесном фонде Башкирии был открыт пожароопасный сезон.