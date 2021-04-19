Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга сегодня, 19 апреля, начали проверку финансово-хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Мостотрест», а также его учредителя — комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) администрации Санкт-Петербурга.

5 Троицкий мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе КСП, проверка под руководством аудитора Юрия Шутова продлится до 11 июня. Будет оцениваться эффективность, законность и целевой характер расходования учреждением средств и собственности города.

«Ежегодно из бюджета Санкт-Петербурга «Мостотресту» выделяется субсидия на выполнение государственного задания. В задание входит техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт мостов, набережных, путепроводов, тоннелей и иных искусственных сооружений. В 2019 году размер субсидии составил 3,6 миллиарда рублей, в 2020 — 2,9 миллиарда рублей», — отметили в КСП.

«Мостотрест» несет ответственность за состояние мостов, путепроводов, набережных и других инфраструктурных объектов, а также занимается оказанием платных услуг, доход от которых и составляет 130−140 млн рублей в год.

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге официально стартовал навигационный период для разводки мостов 2021 года. Все мосты подошли к началу навигации в полной готовности.