Москва, 22 марта, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Площадь пожара в здании торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» может составлять до 3 тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в оперативных службах.

Максим Блинов / РИА Новости

«Площадь [пожара] может составлять до трёх тысяч квадратных метров, наблюдается интенсивное горение», — приводит «Интерфакс» текст сообщения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876113" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На кадрах полыхающий «Крокус Сити Холл»

Стрельба раздалась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Как сообщил источник ИА Регнум, в результате теракта погибли 25 человек, ещё 45 пострадали. В зале раздался взрыв и начался пожар, часть посетителей оказалась заблокирована на втором этаже из-за вспыхнувшего пожара.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать всем пострадавшим необходимую помощь. Как сообщили Министерстве здравоохранения Московской области, к «Крокус Сити Холлу» направили более 50 бригад скорой медицинской помощи.