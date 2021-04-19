Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM В Свердловской области заготовили с апреля 2020 года более 7 тыс. доз «антиковидной» плазмы, заявил заместитель главного врача по медицинской части региональной станции переливания крови Максим Галимов на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

По словам Галимова, уже более 3,5 тыс. доз перелили нуждающимся пациентам. В настоящее время «потребление» плазмы снижается, но снабжение медицинских организаций продолжается.

«Её продолжают заказывать лечебные учреждения», — отметил врач.

Для станции прошедший 2020 год оказался тяжёлым, добавил Галимов. Нелёгким был и поиск доноров.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено более 84 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выявили 118 носителей коронавируса