Оренбург, , 11:09 — REGNUM Жительница Челябинска задержана по делу об обмане с поставкой лекарств в аптеку Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, 19-летняя челябинка ранее не судима. Девушка находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее в аптеку позвонила неизвестная и проинформировала, что необходимо оплатить заказанную поставку лекарств, которые привезут ночью. Фармацевт через банковское приложение перевела 74 тыс. рублей, принадлежащих владельцу аптеки. Как оказалось, сотрудница аптеки стала жертвой мошенничества. На следующий день фармацевт рассказала о происшествии начальнику. Последовало заявление в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Жительнице Челябинска грозит до двух лет лишения свободы. По данным полиции, похищенные деньги челябинка потратила на собственные нужды.

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