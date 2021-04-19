Вашингтон, , 11:14 — REGNUM YouTube-звезда Дженна Марблс (настоящее имя — Дженна Моури) помолвлена с блогером Джулианом Соломитой, с которым они встречаются с 2013 года. Об этом сообщило издание Elle Girl.

Дженна Марблс RISE

По данным издания, Соломита рассказал о помолвке, которая состоялась «намного раньше, чем вы думаете». «Я очень взволнован, и мне приятно высказаться», — поделился блогер.

ИА REGNUM напоминает, что в Дженна Марблс в июне 2020 года объявила о своём уходе из YouTube-пространства и социальных сетей. Причиной стали её старые видео, оскорбившие многих зрителей.

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