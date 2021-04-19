Еманжелинск, Челябинская область, , 11:07 — REGNUM В Еманжелинском районе Челябинской области женщина представилась соцработницей и обокрала 91-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Незнакомка сообщила гражданке о полагающихся ей выплате в размере 5 тыс. рублей и продовольственном наборе, но отметила, что для их получения нужно ответить на некоторые вопросы. А после ухода гражданки выяснилось, что из квартиры пропало более 24 тыс. рублей.

Оказалось, что визитёрша действовала не одна. По подозрению в совершении кражи были задержаны две ранее судимых женщины 1978 и 1963 года рождения, а также мужчина 1989 года рождения. Выяснилось, что «соцработница» оставила дверь квартиры открытой и отвлекла хозяйку, а затем в жилище престарелой женщины пробрались остальные сообщники. К настоящему времени все трое арестованы.