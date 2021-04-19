Тбилиси, , 11:10 — REGNUM Вакцину от COVID-19 китайского производства Sinopharm в Грузии начнут использовать с 4 мая, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

«4 мая начнем проводить вакцинацию китайским препаратом Sinopharm, который хранится в стране в количестве 100 тысяч доз», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что данный препарат проходит авторизацию во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ожидается, что он будет зарегистрирован ВОЗ в конце апреля.

Напомним, ранее в Грузию поставили 43 200 доз вакцины AstraZeneca и 29 250 доз вакцины Pfizer. Вакцинация в стране идёт с 15 марта. Препарат могут получить медицинские работники и лица старше 55 лет.

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