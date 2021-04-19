Джакарта, , 11:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юго-западе Малуку, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 19 апреля в 14:07 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 20 км от побережья Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.

«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красном Кресте Индонезии заявили, что 4805 семей в Маланге пострадали от землетрясения.

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