Москва, , 11:05 — REGNUM Экс-глава минтранса РФ, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих предложил перенести часть инфраструктуры Большого порта Санкт-Петербурга в Мурманскую область.

«Рано или поздно Санкт-Петербург заберёт себе участок, на котором сейчас находится Большой порт, потому что он востребован и нужен. Эти мощности будут перемещаться в Усть-Лугу, ровно так же они могут перемещаться в Лавну», — заявил он.

Напомним, проект строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в мурманском морском порту должен стать одним из самых высокотехнологичных морских терминалов в стране. Причал порта длиной 660 м будет способен принимать одновременно два крупнотоннажных балкера дедвейтом от 20 до 150 тыс. тонн и будет работать круглогодично без привлечения ледоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил освободить территорию петербургского порта для строительство жилья.