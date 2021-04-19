Якутск, , 11:11 — REGNUM В Якутии суд вынес приговор бывшему главе Чурапчинского района, которого обвиняли в растрате муниципального имущества с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Читайте также: В Туапсе экс-начальник райотдела МВД осуждён за хищение «смытого» катера

Следствием и в суде установлено, что в сентябре 2016 года между обвиняемым и директором коммерческой компании был заключен устный договор купли-продажи строительных материалов, предназначенных для благоустройства дома чиновника.

Стройматериалы были доставлены, работы произведены, и в декабре 2017 года глава поручил своим подчиненным из районного бюджета выделить субсидию находящемуся в его подчинении директору учебно-производственного комбината.

После поступления денег на расчетный счет комбината фигурант поручил директору учреждения погасить свой личный долг за строительные материалы. При этом он ввел директора в заблуждение, сказав, что эта сумма пойдёт в счет погашения долга муниципального образования.

Вину в суде глава не признал. Суд приговорил его к запрету занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник районного отдела МВД в городе Туапсе Краснодарского края признан виновным в присвоении служебного катера.