Курск, , 11:05 — REGNUM Депутаты Государственной думы, представляющие Курскую область, отчитались о доходах за 2020 год. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном портале парламента.

Александр Брыксин («Единая Россия») заработал 138 млн 920 тыс. 841 рубль, его супруга — 2 млн 835 тыс. 740 рублей. Депутату принадлежат земельный участок, два жилых дома, доли двух квартир, одна из которых находится в Испании, шесть машиномест и доля еще одного машиноместа, хозяйственный блок, беседка, вольер и катер Ferreti 90. У его супруги в собственности — квартира, доля квартиры, доля машиноместа и автомобиль Mercedes Benz S 500. В пользовании у депутата находятся две квартиры.

Вторым по размеру доходов депутатом, представляющим Курскую область, стал Валерий Скруг («Единая Россия»). Он задекларировал 14 млн 424 тыс. 348 рублей, его супруга — 516 тыс. 763 рубля. Депутату принадлежат два земельных участка, жилой дом и квартира, его супруге — земельный участок, жилой дом, квартира, доля квартиры и автомобиль Toyota Highlander. В пользовании у депутата находится квартира, у его супруги и детей — две квартиры.

Сергей Иванов (ЛДПР) заработал 6 млн 350 тыс. 784 рубля, его супруга — 1 млн 806 тыс. 398 рублей. Депутату принадлежат доли земельного участка и жилого дома, парусная лодка «Контест 34» и автоприцеп, его супруге — три квартиры и автомобиль Toyota RAV 4. В пользовании у депутата и его супруги находится квартира.

Татьяна Воронина («Единая Россия») в 2020 году заработала 5 млн 918 тыс. 939 рублей. В безвозмездном пользовании у неё находятся земельный участок, жилой дом и квартира.

Ольга Германова («Единая Россия») заработала 5 млн 896 тыс. 319 рублей, её супруг — 8 млн 718 тыс. 252 рубля. Депутату принадлежат два земельных участка, жилой дом с хозяйственными постройками и доля квартиры, её супругу — доли земельного участка и квартиры, гараж и автомобиль KIA UM (Sorento). В пользовании у депутата находится квартира, у её супруга — земельный участок, жилой дом и квартира.

Николай Земцов («Единая Россия») задекларировал доход в 5 млн 588 тыс. 665 рублей, его супруга — 182 тыс. 400 рублей. Депутату принадлежат земельный участок, квартира, доля квартиры и автомобиль Renault Duster, его супруге — квартира и доля квартиры. В пользовании у супруги депутата и его детей находится квартира.

Николай Иванов (КПРФ) в 2020 году получил доход в 5 млн 854 тыс. 927 рублей, его супруга — 207 тыс. 337 рублей. В собственности у депутата — земельный участок, жилой дом и автомобиль Киа Pikanto, у его супруги — земельный участок, квартира, садовый дом и автомобиль Mazda СХ-5. В пользовании у Иванова находится одна квартира, у его супруги — участок земли, жилой дом и квартира.

Алексей Золотарев («Единая Россия») заработал 4 млн 574 тыс. 070 рублей, его супруга — 5 млн 743 тыс. 880 рублей. Депутату принадлежат два участка земли и жилой дом в общей долевой собственности, земельный участок и три жилых дома, его супруге — три земельных участка, жилой дом и два участка земли в общей долевой собственности, автомобиль Audi Q7. В пользовании у депутата находится квартира, у его супруги — восемь арендованных земельных участков, жилой дом и квартира.