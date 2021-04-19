Кемерово, , 11:04 — REGNUM Долги по заработной плате получили почти 800 человек (96,1%) бывших и действующих сотрудников кузбасской шахты «Алексиевской». Такие цифры были приведены в ходе аппаратного совещания в администрации правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Чтобы ускорить получение положенных людям средств, Центр занятости населения Ленинска-Кузнецкого перевели в усиленный режим работы. Его сотрудники выходили на связь со всеми бывшими работниками «Алексиевской» и назначали удобное для них время посещения. Действующие сотрудники шахты оформляли документы на самом предприятии. Для упрощения процедуры требовался минимальный пакет документов — паспорт и расчётный счёт. В результате оперативной работы выплаты получили почти 100% человек. Оставшиеся пока оформляют документы или находятся за пределами региона, поэтому с ними работают в индивидуальном порядке», — уточнил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ выделило более 200 млн рублей для оперативного погашения задолженности по заработной плате сотрудников шахты.

Напомним, в ноябре 2017 года кузбасская шахта «Алексиевская» была признана банкротом, на предприятии введено конкурсное производство.

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