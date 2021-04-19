Москва, , 11:04 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания «ЭР-Телеком» и ближневосточный фонд инвестируют в создание автономного облачного сервиса в России. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе РФПИ.

«РФПИ совместно с «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») и ведущим ближневосточным фондом Talos Fund I… объявляют о совместных инвестициях в создание ведущего автономного облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter», — сообщили в РФПИ.

Отмечается, что основной задачей совместной облачной платформы станет обеспечение российских и международных компаний необходимой виртуальной инфраструктурой для выполнения ключевых задач.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько законопроектов по поддержке отечественного рынка центров обработки данных (ЦОД) подготовит правительство РФ. В числе мер поддержки — разнообразные льготы для операторов коммерческих дата-центров.

Агентство iKS-Consulting располагает данными о количестве серверных стоек в коммерческих дата-центрах России. По итогам 2020 года их насчитывается около 50 тыс., лидируют здесь «Ростелеком» (11,5 тыс. серверных стоек), IXcellerate (3,3 тыс. стоек) и DataPro (2,4 тыс. стоек).

Выручка дата-центров оценивается в 43,8 млрд рублей. Эксперты полагают, что спрос на серверные мощности будет расти, так как растёт потребность в хранении данных и у госструктур, и у частных организаций.