Брюссель, , 11:06 — REGNUM Ситуация, сложившаяся на российско-украинской границе, по мнению Европейского союза, продолжает быть крайне опасной и поэтому Брюссель призывает Россию отвести свои войска от границы. Об этом 19 апреля заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед видеоконференцией глав МИД стран-участниц ЕС.

«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной», — сказал он.

Также глава дипломатии ЕС добавил, что в настоящее время по многим направлениям отношений России с сообществом продолжает расти напряженность.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Артём Булатов заявил, что Россия не будет стучаться в закрытую дверь сотрудничества с Евросоюзом.