Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Третья глава Blade of Agony, фанатского сиквела Wolfenstein 3D, выйдет 30 апреля 2021 года. Об этом 19 апреля сообщает портал PCGamesN.

В трёх главах Blades of Agony геймеров ожидают около 30 сюжетных уровней и несколько секретных локаций. По сюжету, Би Джей Бласковиц получает зашифрованное сообщение от старого друга и отправляется на новое сражение с армиями нацистов.

Напомним, Wolfenstein 3D — это шутер с видом от первого лица, релиз которого состоялся в 1992 году. Его разработкой занималась тогда ещё молодая студия id Software.

Читайте ранее в этом сюжете: Игру Doom смогли запустить на ресторанном дисплее для отображения очереди