Москва, , 11:00 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая стартует у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что экспедиция считается одной из крупнейших в России. Команда чувствует ответственность за сохранение исторической памяти, увековечивание имён павших героев.

«Заслуживает глубокого уважения восстановление имён бойцов и командиров Красной Армии, воспитание в подрастающем поколении гордости за ратную славу Отечества», — отметил Путин и пожелал успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, международная поисковая экспедиции «Ржев. Калининский фронт» организуется в Тверской области ежегодно, начиная с 2016 года.

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