Посёлок Антропово, Костромская область, 19 апреля 2021, 11:57 — REGNUM Жители посёлка Антропово в Костромской области обратились на прямую линию Президента РФ с жалобой на отсутствие туалета. Об этом со ссылкой на информацию Общероссийского народного фронта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Рядом с немногочисленным посёлком, где проживают около 3 тысяч человек, расположена железнодорожная и автобусная станции. В обоих зданиях с момента их основания отсутствует туалет.
После обращения недовольных селян департамент транспорта и дорожного хозяйства региона пообещал поставить на автобусной станции помещение для отправления естественных нужд. Работы планируется выполнить летом 2021 года.