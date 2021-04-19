Посёлок Антропово, Костромская область, 19 апреля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Жители посёлкаАнтропово в Костромской области обратились на прямую линию Президента РФ с жалобой на отсутствие туалета. Об этом со ссылкой на информацию Общероссийского народного фронта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общероссийский народный фронт Автобусная и железнодорожная станции в Антропово

Рядом с немногочисленным посёлком, где проживают около 3 тысяч человек, расположена железнодорожная и автобусная станции. В обоих зданиях с момента их основания отсутствует туалет.

«Рядом с двумя станциями отсутствуют минимальные удобства. Это неудобно, неприемлемо, так как может стать причиной мелкого административного правонарушения, да и просто унижает человеческое достоинство», — возмутились жители посёлка.

После обращения недовольных селян департамент транспорта и дорожного хозяйства региона пообещал поставить на автобусной станции помещение для отправления естественных нужд. Работы планируется выполнить летом 2021 года.