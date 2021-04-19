Буэнос-Айрес, 19 апреля 2021, 10:57 — REGNUM Участники Союза работников образования отказались выходить на рабочие места в Буэнос-Айресе, несмотря на постановление суда. Об этом сообщает Prensa Latina.
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Педагоги выразили несогласие с требованием властей выйти на рабочие места и заявили, что 19 апреля они не станут работать, поскольку «здоровье и жизнь — в приоритете».
Представители профсоюза заявили, что в столице наблюдается критический момент заражения COVID-19, и учителя должны быть защищены от болезни.