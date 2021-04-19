Душанбе, , 10:56 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года объем производства промышленной продукции в Таджикистане составил 8,2 млрд сомони ($717). Об этом 19 апреля сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство энергетики и промышленности республики.

За отчетный период промышленное производство увеличилось на 17,4% по сравнению с январем—мартом 2020 года. Наибольший рост производства отмечается в сфере электроснабжения, а также в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года валовой внутренний продукт в Таджикистане составил 17,3 млрд сомони ($1,51 млрд), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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