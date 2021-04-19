Москва, , 10:56 — REGNUM Заявления, сделанные представителями кабинета министров Чехии вслед за объявлением о высылке российских дипломатических сотрудников, демонстрируют истинные причины внезапного всплеска русофобии у официальной Праги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Речь идет о тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», в котором должна была принимать участие российская госкорпорация «Росатом» и ряд западных компаний. Являясь очевидным лидером среди других, подавших заявку на участие в проекте, российская компания имела большие шансы на победу», — отметил Железняк.

В том же тендере намеревалась принять участие американская компания, которая теперь при отсутствии конкуренции может заполучить контракт, добавил депутат.

«Итоги тендера расставят все точки, и тогда мы увидим, на что на самом деле были направлены усилия по выдавливанию России с чешского энергетического рынка», — указал он.

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