Москва, , 10:56 — REGNUM Четыре компании локализовали свои производства в Москве в первом квартале 2021 года при помощи столичного Агентства промышленного развития, сообщил 19 апреля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Предприятия занимаются производством медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств, а также материалов из алмаза и детских игрушек.

Ефимов рассказал, что при помощи агентства компании нашли площадки для развития производства с общей площадью 5,2 тыс. кв. метров.

«Предприятия планируют вложить 1,1 миллиарда рублей в развитие этих площадок. Благодаря расширению производств появится более 120 новых рабочих мест», — отметил заместитель мэра. Его слова приводит официальный сайт мэра и правительства города.

Владимир Ефимов также напомнил, что в 2020 году агентство помогло запустить или расширить производство в столице семи производителям.