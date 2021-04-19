Новосибирск, 19 апреля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 19 апреля, поставил задачу активизировать работу коммунальных и дорожных служб по наведению порядка в муниципальных образованиях к майским праздникам. Совещание прошло в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

«Совместная задача, и министерству транспорта, и мэрии Новосибирска, всем администрациям городских округов и районов — к майским праздникам, несмотря на то, что они в этом году будут проходить может быть из-за пандемийных ограничений в несколько усечённом варианте, тем не менее традицию наведения порядка в наших городах и посёлках к первомайским праздникам мы отменять не будем. Поэтому просьба — усилить эту работу, осталось фактически две недели», — подчеркнул Травников.

Глава региона отметил важность усиления работы коммунальных и дорожных служб до проведения традиционных весенних субботников.

«В советское время ходила такая шутка — осенью колхозники помогают горожанам в уборке урожая. В шутке есть и доля правды, мы понимаем, что были проблемы в организации работы в наших колхозах и совхозах. Чтобы у участников субботников, которые выйдут на территории городов, поселков не было ощущения, что коммунальные и дорожные службы им помогают в наведении порядка, эти службы нужно активизировать прямо на этой неделе, навести порядок несмотря на осложнение погоды, возможные осадки. Ударными темпами навести порядок к Первомаю, а наши традиционные субботники будут просто в помощь», — подчеркнул убернатор.