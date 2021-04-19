Чита, , 10:55 — REGNUM В Забайкалье по итогам 2020 года отмечено значительное сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства — на 1081. Как сообщает 19 апреля пресс-служба правительства региона, это произошло из-за уменьшения количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (833), малых и средних предприятий (248). Причиной стал переход последних в разряд самозанятых.

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«Пандемия, безусловно, лишила регион какой-то доли бизнеса. Но нельзя учитывать только это. Налог на профессиональный доход с первых дней своего введения в регионе (1 сентября 2020 года) стал набирать популярность. В конце 2020 года самозанятых в Забайкалье зарегистрировалось две тысячи, из них 339 являются индивидуальными предпринимателями», — объяснил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день статус «самозанятого» уже получили 3707 плательщиков. Всего с начала введения нового режима в бюджет края в виде налогов поступило более двух миллионов рублей. Большинство самозанятых (перевозчики, парикмахеры, репетиторы) проживают в районах Забайкалья.

Только за 2020 год они оказали населению услуги на общую сумму более 145 миллионов рублей.

«По состоянию на 19 апреля 2021 количество субъектов МСП в Забайкалье с учетом самозанятых составило 28 475 человек. Это хорошая цифра, уверен, что она станет еще выше в ближайшие несколько месяцев», — резюмировал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный процесс происходит и в Алтайском крае. Там снижение среднесписочной численности работников в отдельных категориях бизнеса составило минус 437 человек (или 0,2%). Вместе с тем, за несколько месяцев количество самозанятых увеличилось более чем на 4000 человек.

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