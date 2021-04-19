Асекеевский район, Оренбургская область, , 10:55 — REGNUM В Асекеевском районе Оренбургской области по факту разлива сырой нефти возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ («Порча земли»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, 10 апреля возле села Аксютино произошла утечка углеводородного сырья из нефтепровода. Площадь разлива составила 10 га. В настоящее время осуществляется сбор разлившейся нефти. Устанавливается глубина впитывания нефтепродукта в почву.

Известно, что промышленная экспертиза трубопровода проведена в 2019 году. Срок эксплуатации нефтепровода продлили до декабря 2021 года.