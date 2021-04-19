Москва, 19 апреля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Перекусы между основными приёмами пищи опасны, так как провоцируют переедание. Об этом врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко рассказал в интервью радио Sputnik.

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Он назвал перекусы неправильным и опасным стереотипом пищевого поведения. С одной стороны, так человек получает лишние калории. Кроме того, за жирной и сладкой пищей следует выброс инсулина, в дальнейшем возникает повышенная тяга к еде.

Даже принципу «проголодался — съешь яблоко» не стоит следовать, отмечает диетолог. Уже через 20 минут после яблока возникнет повышенная тяга к еде.

Сергей Обложко «Фруктовые перекусы на голодный желудок достаточно опасны».

Врач рекомендует при чувстве голода полноценно и сбалансированно поесть, тогда сытости хватит на 3−4 часа до следующего приема пищи. Он подытожил, что еда на бегу не очень полезна и провоцирует нарушение пищевого поведения и ожирение.

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