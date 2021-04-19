Якутск, , 11:02 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении главы Мирнинского района, который подозревается в присвоении и растрате с использованием своего служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК ПФ по республике.

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В ходе расследования установлено, что фигурант незаконно распорядился муниципальной недвижимостью на сумму около 12 млн рублей.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту хищения более 500 тыс. рублей при ремонте библиотеки.